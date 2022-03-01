Стало известно о последствиях вражеской бомбардировки Харькова на Новобаварском проспекте 1 марта. Украинские военные успешно сбили самолет агрессора.

Об этом заявила глава администрации Новобаварского района Харькова Татьяна Цыбульник. По предварительной информации, сбитый военный самолет РФ упал вблизи рынка Лоска.

В Харькове ВСУ сбили российский самолет, обстрелявший дом на Новоброварском, есть жертвы / 3 фотографии

Именно этот самолет накануне совершил бомбардировку на Новобаварском проспекте, в результате чего был разрушен жилой дом. В настоящее время известно о восьми погибших и восьмерых раненых.

Спасательные работы продолжаются, работники ГСЧС вместе с харьковчанами разгребают завалы.