Стало известно о последствиях вражеской бомбардировки Харькова на Новобаварском проспекте 1 марта. Украинские военные успешно сбили самолет агрессора.
Об этом заявила глава администрации Новобаварского района Харькова Татьяна Цыбульник. По предварительной информации, сбитый военный самолет РФ упал вблизи рынка Лоска.
В Харькове ВСУ сбили российский самолет, обстрелявший дом на Новоброварском, есть жертвы / 3 фотографии
Именно этот самолет накануне совершил бомбардировку на Новобаварском проспекте, в результате чего был разрушен жилой дом. В настоящее время известно о восьми погибших и восьмерых раненых.
Спасательные работы продолжаются, работники ГСЧС вместе с харьковчанами разгребают завалы.