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Факты / Украина

Враг утратил наступательные возможности и сосредоточился на окружении Киева – Генштаб ВСУ

Юлия Соколова редактор ленты
війська РФ в Україні

Российские оккупационные войска на шестые сутки вторжения утратили наступательные возможности и сосредоточились на окружении столицы Украины – Киева.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

– Продолжаются шестые сутки российского военного вторжения против Украины… Утратив наступательные возможности, противник сосредоточился на окружении города Киева, — отмечается в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что колонны бронированной техники РФ замедлили темпы наступления на Украину. У них возникли проблемы с обеспечением: российские войска остались без системного подвоза боеприпасов и топлива.

– Не добившись успеха в захвате областных центров Харькова и Чернигова, оккупанты осуществили обстрелы ракетами жилых кварталов указанных городов. Кроме того, российские оккупанты продолжают удерживать в окружении украинские города Сумы, Лебедин и Ахтырка, противник осуществляет перегруппировку с целью продолжения наступления в направлении Киева, — добавили в Генштабе.

Что касается Донецкой области, то там, по информации Генштаба ВСУ, войска РФ пытаются захватить город Мариуполь, применяя артиллерию. Успеха враг не достиг, как и цели выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На Таврическом направлении войска РФ вышли на рубеж в районах Скадовска, Херсона, Голой Пристани, Новой Каховки. Идет наступление в направлении города Николаев.

В районах населенных пунктов Буча, Гостомель (Киевская область) и Новая Басань (Черниговская область) зафиксированы случаи мародерства и грабежей со стороны российских оккупантов.

– Несмотря на то, что РФ является государством-участником Женевских конвенций о защите жертв войны, ее вооруженные силы и поддерживаемые ею террористические группировки продолжают систематически и дерзко нарушать нормы международного гуманитарного права в Украине, — отметили в Генштабе ВСУ.

Ранее сегодня Генштаб ВСУ обнародовал данные о значительных потерях врага за дни полномасштабной войны в Украине: в личном составе – 5 710 человек; пленных – 200. Было уничтожено и повреждено 29 самолетов и столько же вертолетов, 198 танков, 846 боевых бронированных машин, 77 артиллерийских систем, 7 средств ПВО, 24 реактивных системы залпового огня, а также беспилотники, два катера и автомобильная техника.

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Источник: Генеральный штаб ВСУ

Фото: Генеральный штаб ВСУ

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