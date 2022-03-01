В Министерстве внутренних дел Украины призвали украинцев рассказывать знакомым и родственникам в России правду о войне в нашем государстве. Как отметили в МВД, это поможет деморализовать россиян и сорвать новую мобилизацию в РФ.

С таким обращением выступил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Он отметил, что с сегодняшнего дня в Россию начинают прибывать первые мешки с труппами оккупантов, а потому в ближайшее время состоятся первые захоронения в РФ, которые Кремль уже не сможет скрыть. Кроме того, в Россию прибывают первые эшелоны с ранеными, и этого тоже не удастся скрыть.

Параллельно наблюдается разрушение экономики РФ: благодаря санкциям рубль вчера обвалился на 40%.

По словам Денисенко, для того, чтобы жители РФ начали понимать все происходящее в Украине, количество жертв и последствия действий Кремля, нужно примерно семь дней.

– Это прекрасно понимает и Путин. С точки зрения информации, он невероятно боится того, что произойдет через эти семь дней. Конечно, никакой революции через семь дней не произойдет, не надо тешить себя иллюзиями, что люди выйдут на улицы. Но они начнут об этом говорить на кухнях, и их дух будет ломаться. Для нас это очень важно, потому что не исключено, что Путин захочет провести новую мобилизацию. И нам нужно сорвать эту новую мобилизацию и подрывать моральный дух россиян, – подчеркнул Денисенко.

В связи с этим он призвал украинцев, имеющих любых знакомых в РФ, связаться с ними и рассказать обо всем, что происходит в Украине, переслать видео, фото российских пленных, ссылку на ресурс Ищи своих (в частности на Telegram -канал). На этом ресурсе выкладывают фото, видео и документы пленных и мертвых российских военнослужащих, чтобы их родственники смогли их найти.

Как отметил Денисенко, сейчас уже идентифицированы 40 россиян, погибших в Украине.

– Это наша украинская отечественная война. И каждый из нас может помочь в этой войне, воюя в тылу у врага и деморализуя нашего врага… Поэтому еще раз всех призываю: звоните своим знакомым, близким в России, рассказывайте, рассказывайте и еще раз рассказывайте. Чем больше они будут деморализованы, тем легче будет нам здесь воевать на фронте, – заявил Денисенко.

Недавно Министерство внутренних дел запустило сайт РФ200 Ищи своих. Это сделали для упрощенного поиска родственниками мертвых или пленных российских оккупантов. Как отметили в МВД, российские власти перед отправкой войск на войну против Украины забрали у них телефоны. Поэтому пленные не имеют возможности связаться с родными.