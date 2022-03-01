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Факты / Украина

Сводка Генштаба: РФ использует аэродромы Беларуси, ситуация вокруг Киева напряжена

Илья Нежигай редактор ленты
Сводка Генштаба: РФ использует аэродромы Беларуси, ситуация вокруг Киева напряжена

Российская Федерация продолжает наносить удары по военным и гражданским объектам на территории Украины, а также пренебрегает международным гуманитарным правом.

Об этом сообщили в оперативной сводке Генштаба ВСУ по ситуации в связи с российской агрессией по состоянию на 24.00 28 февраля.

Несмотря на то, что противник теряет наступательный потенциал, он продолжает вести разведку самолетами Командования воздушных сил ВС РФ, в том числе и с использованием воздушного пространства Республики Беларусь.

— Учитывая, что противник не оставляет стремлений по достижению своей цели, а собственный наступательный потенциал почти исчерпан, планирует приобщить наиболее подготовленные воинские части Республики Беларусь, завершающие сосредоточение вдоль Государственной границы Украины, — говорится в сообщении.

В Генштабе сообщили, что ситуация вокруг Киева остается напряженной.

– На Полесье противник продолжает попытки возобновить наступление в направлении столицы, – сообщили военные.

Российские оккупационные войска применяют тактику уничтожения инфраструктуры и наносят ракетно-бомбовые удары по населенным пунктам, пренебрегая нормами международного гуманитарного права.

В акватории Черного моря, в связи с неблагоприятными погодными условиями, проведение морской десантной операции в ближайшие сутки маловероятно. Отмечается, что большинство корабельной группировки Черноморского флота находится в пунктах базирования.

По всем направлениям подразделения ВС Украины при поддержке артиллерии и БПЛА Bayraktar ТВ2 удерживают определенные рубежи.

— Противник не добился успеха ни в одном из направлений, — резюмировали в ВСУ.

Смотрите онлайн-карту военных действий России, которые были начаты в ночь на 24 февраля против Украины.

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Источник: Генштаб ВСУ

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