Агрессия РФ: ЕС призывает Кремль немедленно вывести все войска из Украины

В среду, 2 февраля, Евросоюз в Вене выступил с решительным осуждением агрессии России в Украине и призвал Кремль немедленно вывести свои войска и технику из нашей страны.

– ЕС самым решительным образом осуждает неспровоцированную и необоснованную военную агрессию Российской Федерации против Украины. Мы требуем, чтобы Россия немедленно прекратила военные действия, безоговорочно вывела все силы и боевую технику со всей территории Украины и начала полностью уважать территориальную целостность Украины, суверенитет и независимость в пределах своих международно признанных границ, – говорится в заявлении.

Также Евросоюз осудил Беларусь за причастность к этой агрессии, он призывает ее соблюдать международные обязательства.

– Военное нападение России на Украину – независимое и суверенное государство – это грубое нарушение международного права и Устава ООН, которое подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Россия несет полную ответственность за этот акт агрессии и все разрушения, а также человеческие жертвы, которые это вызовет, – говорится в заявлении.

Евросоюз заявил, что сделает все возможное, чтобы поддержать Украину и защитить “целостность основанной на правилах международной системы, которая является ключом к нашей коллективной безопасности”.