ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факты / Мир

Агрессия РФ: ЕС призывает Кремль немедленно вывести все войска из Украины

Анастасия Гевко редактор ленты
Агрессия РФ: ЕС призывает Кремль немедленно вывести все войска из Украины

В среду, 2 февраля, Евросоюз в Вене выступил с решительным осуждением агрессии России в Украине и призвал Кремль немедленно вывести свои войска и технику из нашей страны. 

– ЕС самым решительным образом осуждает неспровоцированную и необоснованную военную агрессию Российской Федерации против Украины. Мы требуем, чтобы Россия немедленно прекратила военные действия, безоговорочно вывела все силы и боевую технику со всей территории Украины и начала полностью уважать территориальную целостность Украины, суверенитет и независимость в пределах своих международно признанных границ, – говорится в заявлении.

Также Евросоюз осудил Беларусь за причастность к этой агрессии, он призывает ее соблюдать международные обязательства.

– Военное нападение России на Украину – независимое и суверенное государство – это грубое нарушение международного права и Устава ООН, которое подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Россия несет полную ответственность за этот акт агрессии и все разрушения, а также человеческие жертвы, которые это вызовет, – говорится в заявлении.

Евросоюз заявил, что сделает все возможное, чтобы поддержать Украину и защитить “целостность основанной на правилах международной системы, которая является ключом к нашей коллективной безопасности”.

Читайте
Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка