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Факты / Украина

Авианалет на Харьков: снаряд упал возле горсовета, на Салтовке – пробил стену школы

Валентина Летяк редактор ленты
Школа на Салтівці

В центре Харькова 2 марта российская бомба разорвалась вблизи городского совета. В админздании вылетели стекла, пострадали также офисные здания напротив, сообщили в мэрии.

Спикер ГСЧС Харьковской области Евгений Василенко сказал, что удар пришелся не на сам горсовет, а на одно из соседних зданий.

Воздушная атака продолжается, поэтому спасатели вблизи горсовета вынуждены прекратить работу.

В районе Салтовки вражеский снаряд попал в школу, пробив стену.

Сегодня в Харькове российские войска также нанесли удар по зданию областного управления Нацполиции, управлению внутренних дел, СБУ и Харьковского национального университета имени Каразина.

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Фото: Суспільне

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