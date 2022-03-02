Авианалет на Харьков: снаряд упал возле горсовета, на Салтовке – пробил стену школы

В центре Харькова 2 марта российская бомба разорвалась вблизи городского совета. В админздании вылетели стекла, пострадали также офисные здания напротив, сообщили в мэрии.

Спикер ГСЧС Харьковской области Евгений Василенко сказал, что удар пришелся не на сам горсовет, а на одно из соседних зданий.

Воздушная атака продолжается, поэтому спасатели вблизи горсовета вынуждены прекратить работу.

В районе Салтовки вражеский снаряд попал в школу, пробив стену.

Сегодня в Харькове российские войска также нанесли удар по зданию областного управления Нацполиции, управлению внутренних дел, СБУ и Харьковского национального университета имени Каразина.

Фото: Суспільне