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Факты / Украина

Авиаудар по Коростеню: разрушена телебашня, есть погибшие

Наташа Тарчевська редактор ленты
Авиаудар по Коростеню: разрушена телебашня, есть погибшие

В Коростене Житомирской области путинские войска обстреляли один из блокпостов и телебашню. Четверо человек погибли, еще пятеро получили тяжелые ранения.

Как сообщила заместитель коростенского городского головы Наталья Чижевская, один из авиаударов РФ разрушил телебашню Коростень-медиа. По состоянию на 17.00 2 марта телетрансляция в городе прекратилась.

– Мы на связи с главным врачом Коростенской больницы. Он сообщил, что четверо скончались. Сейчас в больнице борются за жизнь еще пятерых пострадавших, — сообщила чиновница.

Наталья Чижевская опубликовала фото на фоне телебашни Коростеня до ее уничтожения войсками агрессора, и пообещала, что телевидение в городе обязательно будет восстановлено.

Всем причастным к уничтожению телебашни она пообещала, что они будут отвечать по законам военного времени.

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