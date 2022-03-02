Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)
Украина с 24 февраля отражает массированную атаку российских войск. Из-за войны РФ против Украины наши города поддаются ракетным ударам. Цель номер один для врага – Киев. Бои ведутся и в других городах.
О ситуации на границах и боевых действиях на территории Украины – в текстовом онлайне на Фактах ICTV.
В Харькове состоялись бои возле военного госпиталя. Потерь среди украинских военных нет. Сейчас ситуация возле госпиталя контролируемая.
Об этом сообщает Суспільне.
В Херсоне железнодорожный вокзал и речной порт под контролем российских войск!
Информацию подтвердил глава города Колыхаев. Он также отметил, что городская власть продолжает работать над тем, чтобы обеспечить спокойную жизнедеятельность города.
На Сумщине Байрактар уничтожил стоянку Градов и около 100 танков и БТР. Об этом сообщил председатель ОГА Живицкий.
Харьков и Харьковская область — воздушная тревога!
Около 30 мин назад в Житомире в районе Богуния произошел мощный взрыв возле жилого массива.
Это был ракетный удар по базе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В результате удара крылатой ракеты начался пожар жилых домов. Спасатели уже начали спасать людей.
В районе Мариуполя продолжаются бои. В городе раздаются сирены воздушной тревоги!
В Белой Церкви произошел ракетный обстрел базы Горюче-смазочных материалов. Об этом сообщил мэр города Геннадий Дикий.
По предварительным данным жертв не обнаружено!
В Киеве снова раздаются взрывы!
Киев — воздушная тревога!
В Херсон зашли оккупанты на тяжелой технике и палят по улицам. Враг обустраивает блиндажи на ключевых перекрестках. В город заехало уже 50 ед. техники, которая постоянно прибывает!
Страшная стрельба и крики раздаются в разных районах города! Не выходите на улицу без срочных потребностей!