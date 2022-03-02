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Факты / Украина
Юля Захарченко |
Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)

Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)

Украина с 24 февраля отражает массированную атаку российских войск. Из-за войны РФ против Украины наши города поддаются ракетным ударам. Цель номер один для врага – Киев. Бои ведутся и в других городах.

О ситуации на границах и боевых действиях на территории Украины – в текстовом онлайне на Фактах ICTV.

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Прямая трансляция
06:02 - 02 марта

В Харькове состоялись бои возле военного госпиталя. Потерь среди украинских военных нет. Сейчас ситуация возле госпиталя контролируемая.

Об этом сообщает Суспільне.

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04:59 - 02 марта

В Херсоне железнодорожный вокзал и речной порт под контролем российских войск!

Информацию подтвердил глава города Колыхаев. Он также отметил, что городская власть продолжает работать над тем, чтобы обеспечить спокойную жизнедеятельность города.

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01:50 - 02 марта

На Сумщине Байрактар уничтожил стоянку Градов и около 100 танков и БТР. Об этом сообщил председатель ОГА Живицкий.

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00:10 - 02 марта

Харьков и Харьковская область — воздушная тревога!

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23:27 - 01 марта

Около 30 мин назад в Житомире в районе Богуния произошел мощный взрыв возле жилого массива.

Это был ракетный удар по базе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В результате удара крылатой ракеты начался пожар жилых домов. Спасатели уже начали спасать людей.

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23:21 - 01 марта

В районе Мариуполя продолжаются бои. В городе раздаются сирены воздушной тревоги!

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23:06 - 01 марта

В Белой Церкви произошел ракетный обстрел базы Горюче-смазочных материалов. Об этом сообщил мэр города Геннадий Дикий.

По предварительным данным жертв не обнаружено!

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22:44 - 01 марта

В Киеве снова раздаются взрывы!

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22:09 - 01 марта

Киев — воздушная тревога!

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21:54 - 01 марта

В Херсон зашли оккупанты на тяжелой технике и палят по улицам. Враг обустраивает блиндажи на ключевых перекрестках. В город заехало уже 50 ед. техники, которая постоянно прибывает!

Страшная стрельба и крики раздаются в разных районах города! Не выходите на улицу без срочных потребностей!

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