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Факты / Украина

Документы, в которых истек срок действия, продолжают действовать – МВД

Людмила Богданова редактор ленты
посвідчення водія

Документы, в которых во время военного положения истек срок действия, продолжают действовать на территории Украины. Это относится как к бумажным, так и к электронным документам.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Заменить документы можно после отмены военного положения в стране. Для этого следует обращаться в сервисные центры Министерства внутренних дел.

Также в МВД добавили, что срок действия паспортов граждан Украины для выезда за границу может продолжаться на пять лет.

Соответствующее постановление было принято Кабинетом министров 28 февраля. Кроме того, в паспорта родителей или законных представителей вклеиваются фотографии детей с указанием их персональных данных. Эти данные удостоверяют их личность и подтверждают гражданство Украины.

Источник: МВД

Фото: УНИАН

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