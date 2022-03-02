Документы, в которых истек срок действия, продолжают действовать – МВД

Документы, в которых во время военного положения истек срок действия, продолжают действовать на территории Украины. Это относится как к бумажным, так и к электронным документам.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Заменить документы можно после отмены военного положения в стране. Для этого следует обращаться в сервисные центры Министерства внутренних дел.

Также в МВД добавили, что срок действия паспортов граждан Украины для выезда за границу может продолжаться на пять лет.

Соответствующее постановление было принято Кабинетом министров 28 февраля. Кроме того, в паспорта родителей или законных представителей вклеиваются фотографии детей с указанием их персональных данных. Эти данные удостоверяют их личность и подтверждают гражданство Украины.