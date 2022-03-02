Генассамблея ООН сегодня примет историческое решение об агрессии РФ в Украине – Кулеба

Генассамблея ООН сегодня вечером примет историческую резолюцию по осуждению агрессии РФ и требованию немедленно прекратить огонь и вывести все свои вооруженные силы из Украины в международно признанных границах, включительно с Крымом и Донбассом.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

– Мы ожидаем рекордную поддержку мира. Фактически это будет фиксация на самом высоком мировом уровне международной антивоенной коалиции, к созданию которой с самого начала войны призывал президент Украины Владимир Зеленский. Только соавторами этого документа выступили 95 государств, — подчеркнул дипломат.

По его словам, за этот документ проголосуют еще больше стран.

Кулеба сообщил, что Украина вместе с партнерами ведет масштабную кампанию по депутинизации мира – с россиянами разрывают контракты, стало безнравственно с ними сотрудничать в торговле и бизнесе.