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Факты / Украина

Генассамблея ООН сегодня примет историческое решение об агрессии РФ в Украине – Кулеба

Валентина Летяк редактор ленты
Генасамблея ООН

Генассамблея ООН сегодня вечером примет историческую резолюцию по осуждению агрессии РФ и требованию немедленно прекратить огонь и вывести все свои вооруженные силы из Украины в международно признанных границах, включительно с Крымом и Донбассом.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

– Мы ожидаем рекордную поддержку мира. Фактически это будет фиксация на самом высоком мировом уровне международной антивоенной коалиции, к созданию которой с самого начала войны призывал президент Украины Владимир Зеленский. Только соавторами этого документа выступили 95 государств, — подчеркнул дипломат.

По его словам, за этот документ проголосуют еще больше стран.

Кулеба сообщил, что Украина вместе с партнерами ведет масштабную кампанию по депутинизации мира – с россиянами разрывают контракты, стало безнравственно с ними сотрудничать в торговле и бизнесе.

Фото: Depositphotos

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