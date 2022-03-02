Министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к жителям Энергодара, в который сегодня хотели войти войска РФ, а также к работникам Запорожской АЭС, которая находится рядом с городом.

Обращение обнародовала пресс-служба Минэнерго.

Галущенко выразил уверенность, что жители города вместе с военными не позволят врагу посягнуть на крупнейшую в Европе атомную электростанцию.

– Хочу обратиться к работникам ЗАЭС и жителям Энергодара. Вы сейчас проходите тяжелое испытание, но, зная многих из вас лично, я уверен в каждом вашем действии и преданности нашему государству. Совместно с нашими военными и нацгвардейцами вы никому не позволите посягнуть на крупнейшую в Европе атомную станцию, — подчеркнул министр.

Галущенко также поблагодарил энергетиков, которые в условиях боевых действий обеспечивают стабильное функционирование энергосистемы Украины, в частности, в тех областях, где сейчас проходят активные бои: Харьковской, Донецкой, Луганской, Киевской, Сумской, Херсонской, Николаевской.

– Искренне благодарю вас за то, что, несмотря на обстрелы и опасность вашей жизни, вы во взаимодействии с нашими героическими военными круглосуточно снова и снова возобновляете электро- и газоснабжение, — отметил Галущенко.

Ранее сегодня работники Запорожской АЭС вышли встречать колонну российских оккупантов, чтобы не пропустить их к стратегическому объекту.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов призвал граждан подходить на блокпост, чтобы не пропустить вражескую колонну. Позже он проинформировал, что войска РФ отступили.

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. Она расположена на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области, рядом с городом Энергодар.