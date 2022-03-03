Глава Кременной ОТГ в Луганской области Владимир Струк найден убитым. Ранее он был экс-депутатом Луганского облсовета, а с 2014 года поддерживал боевиков из “ЛНР”.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, только со временем Владимир Струк уехал на свободную от оккупации часть Луганщины.

В течение последней недели Струк занял пророссийскую позицию, агитируя депутатов ОТГ, чтобы те коммуницировали с Россией и “ЛНР”, собирал депутатов по этому поводу.

Уже 1 марта появилось заявление от супруги Струка, что экс-депутат облсовета Луганщины был похищен неизвестными в камуфляжной форме.

Предварительная причина смерти — огнестрельное ранение в область сердца.

— Весь государственный аппарат Украины – СБУ, МВД, прокуратура, суды, восемь лет ничего не могли поделать с откровенным сепаратистом Струком. Потому что у него было много денег. Скорее всего, при поддержке от РФ. Но когда российские войска подошли за 15 км к Кременному, Владимир Струк был судим судом народного трибунала, — написал Антон Геращенко.

Советник главы МВД считает, что, судя по всему, Владимир Струк расстрелян неизвестными патриотами как предатель по законам военного времени.

Пока других подтверждений указанной информации нет.

28 февраля после проведения спецоперации военных Вооруженных сил был задержан мэр города Южное Александр Брюханов, обвиненный в госизмене.

Источник: Pravda Gerashchenko

Фото: Кременский городской совет