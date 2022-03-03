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Факты / Украина

Херсон и область получат зеленый коридор для гуманитарной помощи — глава ОГА

Наташа Тарчевська редактор ленты
Херсон и область получат зеленый коридор для гуманитарной помощи — глава ОГА

Херсонская область и Херсон в ближайшее время получат зеленый коридор для получения гуманитарной помощи.

Об этом поздно вечером 2 марта сообщил глава Херсонской военной ОГА Геннадий Лагута. Этому решению предшествовал разговор с президентом Владимиром Зеленским и представителями ОП в режиме видеоконференции.

— Будет сформирован единый гуманитарный конвой помощи для Херсона и области. Сейчас с главами РГА и ТГ уже формируем список всех необходимых вещей, – отметил Геннадий Лагута.

Кроме того, глава Херсонской военной ОГА призвал украинцев не прибегать к случаям мародерства в закрытых магазинах города.

– Ситуация тяжелая, проблемы с продуктами питания, лекарствами, но мародерство это не выход из ситуации!

Геннадий Лагута также напомнил, что выходить на улицы в темное время суток опасно и попросил всех жителей Херсона оставаться в надежно обустроенных местах.

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