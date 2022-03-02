Под Энергодаром двое мирных взорвались на российских гранатах, их спасают в больнице – мэр

Днем 2 марта в Энергодаре Запорожской области на гранатах российских военных взорвались двое мирных жителей. Медики продолжают бороться за их жизнь.

Информацию официально подтвердил мэр Энергодара Дмитрий Орлов. В то же время он опроверг информацию Telegram-каналов о том, что мирные жители Энергодара массово пострадали в результате обстрелов врага.

– К сожалению, сегодня, около 15.30 в с. Водяное от гранаты оккупантов пострадали два мирных жителя. Состояние одного мужчины очень тяжелое, второй получил ранение средней тяжести, — сообщил мэр Энергодара.

Дмитрий Орлов также отметил, что пострадавших безотлагательно госпитализировали в больницу соседнего города Каменка.