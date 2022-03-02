После ультиматума жители Конотопа устроили военным РФ “коридор позора”

В Конотопе Сумской области жители города устроили “коридор позора” российским захватчикам.

Россияне пригрозили массированным обстрелом города, если мэр Антон Семенихин откажется его добровольно сдать.

В ответ на ультиматум агрессоров собравшиеся возле горсовета жители Конотопа послали их “вслед за российским кораблем”.

В настоящее время город находится под контролем Украины.

Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил, что сегодня украинские военные с помощью беспилотника Bayraktar уничтожили вражескую самоходную артустановку, которая обстреливала населенные пункты на Сумщине.

2 марта в Ахтырке Сумской области полиция вместе с бойцами теробороны задержала сразу 10 российских военных.

Их поймали за мародерством. Что именно они пытались украсть, не уточняется.

Известно, что задержание российских военных в Ахтырке проходило на территории Грунской и Камышанской ОТО.

Фото: Дмитро Живицький