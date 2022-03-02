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Факты / Мир

Южная Корея осудила Россию за агрессию и планирует ввести санкции – Кулеба

Анастасия Гевко редактор ленты
Дмитро Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел переговоры со своим корейским коллегой Чон Ый-йонгом в среду, 2 марта. 

– Республика Корея решительно осуждает российскую агрессию против Украины и планирует активно участвовать в санкционном давлении на Россию. Корейские друзья оказывают Украине гуманитарную помощь. Благодарен за то, что вы стоите рядом с Украиной, – рассказал министр Кулеба на своей странице в Twitter.

Ранее министр Дмитрий Кулеба сообщил, что в среду, 2 марта, Генассамблея ООН собирается принять историческое решение по агрессии Российской Федерации в Украине.

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Генассамблея ООН сегодня примет историческое решение об агрессии РФ в Украине – Кулеба

Фото: УНИАН

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