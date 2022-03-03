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Факты / Украина

Резников призвал украинцев лишать российские войска тыловой поддержки

Людмила Богданова редактор ленты
Олексій Резніков

Министр обороны Алексей Резников призвал украинцев лишать российские войска тыловой поддержки. Он обратился к гражданам, находящимся на временно занятых врагом территориях.

— Не трогайте танки. Только если очень хочется. Уничтожайте тыловые колонны. Они следуют за колоннами с бронетехникой. Если враг останется без топлива, боекомплекта, еды, инженерной и ремонтной поддержки, он станет беспомощным.

Министр обороны также обратился к охотникам, егерям и лесникам, знающим каждую тропу и каждый овраг в своем краю.

– Это ваше время. Враг должен почувствовать, что каждый шаг по украинской земле без приглашения по украинской земле может стать для него последним.

Алексей Резников подчеркнул, что Россия не выдержала и принялась признавать потери. По его словам, это произошло благодаря героизму наших военных и бойцам информационного фронта.

— Пора усилить давление на врага, потерявшего инициативу.

Фото: УНИАН

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