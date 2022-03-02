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Факты / Украина

Россия не открывает гуманитарные коридоры, используя людей как живой щит — Верещук

Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ірина Верещук

Россия не позволяет открыть гуманнитарные корридоры для гражданских, используя их как живой щит.

Об этом заявила в эфире одного из телеканалов вицепремьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Чиновница также потребовала официальное заявление от Красного Креста о том, что Россия игнорирует их обращения. 

— Сейчас РФ хочет, чтобы в городах и селах оставались гражданские, в том числе дети и пожилые люди в городах, которые обстреливают и не дают гуманитарных коридоров, чтобы украинская армия не могла наносить удары в ответ, — заявила Верещук.

По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, наша страна требует от Красного Креста и ОБСЕ сделать все, чтобы гражданские “не стали заложниками безумного руководства России”. В планах оккупанта — использовать гражданских как живой щит, что заметно усложняет защиту нашей земли.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что войска РФ испугались прямого контакта с Вооруженными силами Украины. Поэтому враг прибег к преступной тактике обстрелов мирных городов.

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Напомним, что уже совсем скоро призраков Киева будет еще больше для обороны городов — асы летного дела получат 40 истребителей от Европейских стран. По заявлению ВМС Польша предоставит Миг-29 — 28 единиц и Словакия Миг-29 — 12 самолетов.

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