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Факты / Мир

США вводят ограничения на экспорт оборудования для добычи нефти и газа в Россию

Анастасия Гевко редактор ленты
санкції

Администрация США решила ввести меры экспортного контроля в отношении оборудования, которое поставляют в РФ для добычи нефти и газа.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Белого дома 2 марта.

– Посредством экспортного контроля в отношении оборудования для добычи нефти и газа Минторг введет ограничения на экспорт технологий, которые обеспечивали в долгосрочной перспективе нефтеперерабатывающие мощности России, – сказано в документе.

Белый дом напомнил, что для вооруженных сил России переработка нефти является ключевым источником поступлений средств.

Кроме того, там уточняется, что США, как и их союзники, не заинтересованы в снижении мировых поставок энергоресурсов, а потому поступления средств за них выведены из-под действия санкций.

– Но мы и наши союзники разделяем сильный интерес в снижении в долгосрочной перспективе статуса России как ведущего поставщика энергоресурсов, – говорится в документе.

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