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Факты / Украина

В Харькове войска РФ устроили мощный взрыв в районе завода Шевченко

Наташа Тарчевська редактор ленты
В Харькове войска РФ устроили мощный взрыв в районе завода Шевченко

Поздним вечером 2 марта мощный взрыв в Харькове произошел в районе завода Шевченко. Харьковский приборостроительный завод специализируется на изготовлении военной электроники.

Информации о раненых и погибших пока нет.

Харьковский приборостроительный завод имени Т. Г. Шевченко был основан в 1900 году.

С началом германо-советской войны специализацию завода расширили, и рабочие начали производить боевые машины реактивной артиллерии БМ-13, более известные как Катюша. БМ-13 на территории УССР производили только в Харькове.

2 марта, “освобождая Украину от нацистов”, войска РФ обстреляли завод, на котором производились БМ-13, уничтожавшие войска нацистов во Второй мировой войне.

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