Украина призывает Красный Крест организовать гуманитарные коридоры для граждан

Официальный Киев обратился к Красному Кресту с требованием как можно скорее организовать гуманитарные коридоры для мирных граждан Украины.

Как заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, возможность предоставления гуманитарных коридоров является прерогативой исключительно Красного Креста.

— Если Красный Крест не может обеспечить коридор из-за опасности, заявите об этом официально! – говорится в сообщении.

В частности, речь идет о спасении и выводе из зоны, где продолжается активная фаза боевых действий, женщин, детей, пожилых людей и прочих.

Почему во время войны в Украине нет гуманитарных коридоров?