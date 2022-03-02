ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
ПУТИН ИДИ НАХУЙ
Факты / Украина

Украина призывает Красный Крест организовать гуманитарные коридоры для граждан

Наташа Тарчевська редактор ленты
Украина призывает Красный Крест организовать гуманитарные коридоры для граждан

Официальный Киев обратился к Красному Кресту с требованием как можно скорее организовать гуманитарные коридоры для мирных граждан Украины.

Как заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, возможность предоставления гуманитарных коридоров является прерогативой исключительно Красного Креста.

— Если Красный Крест не может обеспечить коридор из-за опасности, заявите об этом официально! – говорится в сообщении.

В частности, речь идет о спасении и выводе из зоны, где продолжается активная фаза боевых действий, женщин, детей, пожилых людей и прочих.

Почему во время войны в Украине нет гуманитарных коридоров?

  1. РФ не предоставляет гуманитарных коридоров, а также нарушает международные нормы.
  2. Именно Красный Крест должен договориться с РФ об обеспечении эвакуации для гражданских.
  3. Если Красный Крест признает, что не может обеспечить коридор, то Украина просит оказать помощь хотя бы транспортом.

Фото: ГСЧС

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка