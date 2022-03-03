Военные обезвредили десант РФ, который пытался высадиться возле Николаева

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что по состоянию на 18.00 в среду, 2 марта, российские агрессоры с начала вторжения выпустили по нашей стране 180 ракет.

Украинские военные создали надежную систему обороны на Волыни, ведут постоянное наблюдение за характером действий противника, который проводит демонстрационные действия вдоль границы Украины.

Тем временем на приморском направлении украинские защитники продолжают ведение оборонной операции и успешно сдерживают превосходящие силы противника. Наши подразделения обезвредили десант, который пытался высадиться в районе Николаева.

– По-прежнему имеют место факты сдачи в плен групп российских солдат и офицеров, а также отказы продолжать наступление, – подчеркнули в Генштабе.

Тем временем украинские Воздушные силы продолжают отражать нападения с воздуха.

В частности, с начала российского вторжения враг выпустил по территории Украины более 180 ракет. Значительные потери, кроме военных объектов, понесли жилые кварталы и гражданская инфраструктура страны.

– Российские оккупационные войска в нарушение норм Международного гуманитарного права прибегают к мародерству и убийствам местного населения, в том числе и детей. Нравственный дух оккупационного войска очень низок, – сообщили в Генштабе.

Также за текущие сутки около тридцати боевых самолетов нарушили воздушное пространство Украины, преимущественно со стороны Республики Беларусь, и начали бомбардировки гражданского населения.

Подразделениям Вооруженных Сил Украины удалось освободить Макаров Киевской области, защитники закрепились в городе.

Силы и средства Украины осуществляют оборону Киева, продолжают вести систематические боевые действия и удерживать определенные районы.