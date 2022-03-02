Погибшие среди гражданских: с начала нападения РФ Украина потеряла более 2 тыс. человек

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала вооруженной агрессии России против Украины уже погибло более 2 тыс. гражданских украинцев.

– Уже более 160 часов Украина и весь украинский народ держит оборону от коварного и циничного нападения России и Беларуси, а каждый час – это потерянные жизни наших детей, женщин и защитников. В течение семи дней войны, – подчеркнули в ведомстве.

Там сообщили, что за это время РФ уничтожила сотни объектов украинской транспортной инфраструктуры, детских садов, жилых домов и больниц.

– За это время уже погибли более 2 тыс. украинцев, не считая наших защитников, – сказано в сообщении.

Спасатели подчеркнули, что на сегодняшний день их основные усилия направлены на спасение людей. По их данным, удалось сохранить жизни 150 людям, ликвидировать более 400 пожаров, которые возникли после обстрелов россиян, а также – эвакуировать более 500 человек.

В ведомстве сообщили, что пиротехники обезвредили 416 взрывоопасных предметов.