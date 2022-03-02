ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факты / Украина

Погибшие среди гражданских: с начала нападения РФ Украина потеряла более 2 тыс. человек

Анастасия Гевко редактор ленты
Погибшие среди гражданских: с начала нападения РФ Украина потеряла более 2 тыс. человек

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала вооруженной агрессии России против Украины уже погибло более 2 тыс. гражданских украинцев. 

– Уже более 160 часов Украина и весь украинский народ держит оборону от коварного и циничного нападения России и Беларуси, а каждый час – это потерянные жизни наших детей, женщин и защитников. В течение семи дней войны, – подчеркнули в ведомстве.

Там сообщили, что за это время РФ уничтожила сотни объектов украинской транспортной инфраструктуры, детских садов, жилых домов и больниц.

– За это время уже погибли более 2 тыс. украинцев, не считая наших защитников, – сказано в сообщении.

Спасатели подчеркнули, что на сегодняшний день их основные усилия направлены на спасение людей. По их данным, удалось сохранить жизни 150 людям, ликвидировать более 400 пожаров, которые возникли после обстрелов россиян, а также – эвакуировать более 500 человек.

В ведомстве сообщили, что пиротехники обезвредили 416 взрывоопасных предметов. 

– При выполнении заданий погибли 10 спасателей и 13 получили травмы, – добавили в ГСЧС.

Читайте
Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка