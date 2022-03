Байден готовит новые санкции против России

Президент США Джо Байден заявил, что планирует в четверг, 3 марта, встретиться со своим Кабинетом в Белом доме, чтобы обсудить новые санкции против России.

This afternoon, I’ll be meeting with my Cabinet at the White House. We’ll be discussing additional sanctions on Russian oligarchs, our plans to lower costs for Americans, our unity agenda, and more.

