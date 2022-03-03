Без воды, тепла и света: какая сейчас ситуация в Мариуполе

Враг продолжает обстреливать Мариуполь. Поэтому в городе нет электроэнергии, воды и отопления. Есть также проблемы с мобильной связью, сообщает Мариупольский горсовет.

Коммунальщики ожидают, когда наступит тишина, чтобы начать восстановление основных линий электро- и водоснабжения.

В то же время в городских больницах, оказывающих экстренную медицинскую помощь всем раненым, сейчас есть электроэнергия, благодаря тому, что коммунальные службы обеспечивают генераторы горючим.

В настоящее время удалось возобновить энергоснабжение в городской больнице №1.

Коммунальщики также в течение дня доставляют питьевую воду в разные районы города.

С 24 февраля 2022 года, то есть с начала полномасштабной войны РФ в Украине, ранены более 200 жителей Мариуполя.

Враг повредил железнодорожное сообщение, разбил поезда, заблокировав вывоз из Мариуполя женщин, детей, пожилых людей и раненых.

Фото: Маріупольська міськрада