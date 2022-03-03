Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен назвал обстрелы мирных городов Украины российскими методами ведения войны. Об этом он заявил во время пресс-конференции 2 марта.

Блинкен отмечает, что мы уже видели это в прошлом и добавляет:

Один из способов ведения войны, который употребляет Россия – это безжалостность к мирному населению той страны, где они ведут военные деяния. Как минимум, совершенно не прицельная бомбардировка, без учета того, куда попадают эти бомбы.

По словам госсекретаря, Вашингтон отслеживает все преступные действия Путина против мирных жителей Украины, чтобы применить документацию в будущем.

Мы ведем всему учет, чтобы, когда у нас будет возможность привлечь Путина к ответственности, у нас были доказательства, – объясняет он.

Ранее президент США заявил, что ожидания Кремля касательно реакции НАТО и Запада не оправдались.

По словам Джо Байдена, Путин надеялся, что сможет разделить нас дома, что мир ему никак не ответит – он ошибался.

Фото: Secretary Antony Blinken