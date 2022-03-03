Очередная галлюцинация: Кулеба оценил утверждение глав разведки РФ о ядерном оружии

В четверг, 3 марта, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг слова главы Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина о том, что якобы Украина работает над “созданием ядерного оружия”.

Министр назвал это заявление “очередной российской галлюцинацией”.

– Он (Нарышкин, – Ред.) утверждает, что Украина работает над созданием ядерного оружия, и США знают об этом и готовы помочь. Я еще раз опровергаю этот больной фейк. Украина всегда была и остается ответственным участником Договора о нераспространении ядерного оружия, – написал Дмитрий Кулеба на своей странице в соцсети Twitter.