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Факты / Мир

Очередная галлюцинация: Кулеба оценил утверждение глав разведки РФ о ядерном оружии

Анастасия Гевко редактор ленты
Дмитро Кулеба

В четверг, 3 марта, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг слова главы Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина о том, что якобы Украина работает над “созданием ядерного оружия”.

Министр назвал это заявление “очередной российской галлюцинацией”.

– Он (Нарышкин, – Ред.) утверждает, что Украина работает над созданием ядерного оружия, и США знают об этом и готовы помочь. Я еще раз опровергаю этот больной фейк. Украина всегда была и остается ответственным участником Договора о нераспространении ядерного оружия, – написал Дмитрий Кулеба на своей странице в соцсети Twitter.

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