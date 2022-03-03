Это работала наша ПВО: Кличко о ночных взрывах в Киеве

В Киеве на 3 марта ситуация сложная, но контролируемая. По поводу нескольких взрывов ночью – это системы ПВО сбивали вражеские ракеты, сказал мэр столицы Виталий Кличко в видеообращении к киевлянам.

По его словам, пострадавших и разрушений нет, а поврежденную вчера теплотрассу возле железнодорожного вокзала сегодня возобновят.

– Обращаюсь к киевлянам: не оставляйте массово свои авто возле железнодорожного вокзала. Оттуда идет эвакуация женщин и детей поездами. Подвозят людей. Сейчас брошенные автомобили, блокирующие подъезд к вокзалу, службы эвакуируют с улиц Жилянской, Саксаганского и других, – отметил Кличко.

Он также предупредил, что бесконтрольно оставленные на Привокзальной площади автомобили, блокирующие проезд и эвакуацию, могут быть конфискованы на нужды обороны и защиты Киева.

Мэр столицы рассказал, что почти всех детей из столичных детских домов семейного типа увезли за город.

– Два дня назад в Польшу эвакуировали 50 воспитанников из пяти домов семейного типа. Вместе с родителями-воспитателями. Киев при содействии центра Спаси Украину также вывез в Польшу 176 детей с инвалидностью из городских детских домов-интернатов. И вчера в Германию отправили более 90 детей-сирот, – сказал Кличко.

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Фото: Віталій Кличко