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Факты / Украина

Места в земле хватит: тероборона Чернигова пригласила Кадырова в Украину

Наташа Тарчевська редактор ленты
Места в земле хватит: тероборона Чернигова пригласила Кадырова в Украину

3 марта украинские защитники из теробороны Чернигова пригласили чеченца Рамзана Кадырова в Украину.

Накануне “один из самых близких людей Путина” направил чеченских военных “на помощь” РФ.

В заявлении защитники терробороны Чернигова напомнили, что уже несколько тысяч трупов россиян лежат на украинской земле, однако “места хватит” для всех оккупантов.

Рамзан Кадыров! Своими выступлениями вы можете испугать только русский и белорусский народ. Мы, украинская, этого не боимся. Кадыров отправляет своих людей убивать украинский народ. А лучше бы он приезжал со своими людьми сюда, на нашу землю – мы с ним разберемся.

Россияне гниют тысячами на украинской земле, а воевать способны только с мирным населением, и твои кадыровцы – не лучше.

Мы с нетерпением будем ждать каждого оккупанта, из РФ, Чечни и Белоруссии. Украинской земли хватит, чтобы здесь вас всех похоронить, украинских парикмахерских хватит, чтобы вас всех побрить. Слава Украине!

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