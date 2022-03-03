Места в земле хватит: тероборона Чернигова пригласила Кадырова в Украину

3 марта украинские защитники из теробороны Чернигова пригласили чеченца Рамзана Кадырова в Украину.

Накануне “один из самых близких людей Путина” направил чеченских военных “на помощь” РФ.

Тероборона Чернігова запрошує Кадирова до України.

“Української землі вистачить, щоб вас усіх тут поховати”. pic.twitter.com/0SZkEBXnsj — ВОЇНИ УКРАЇНИ???????? (@ArmedForcesUkr) March 3, 2022

В заявлении защитники терробороны Чернигова напомнили, что уже несколько тысяч трупов россиян лежат на украинской земле, однако “места хватит” для всех оккупантов.

Рамзан Кадыров! Своими выступлениями вы можете испугать только русский и белорусский народ. Мы, украинская, этого не боимся. Кадыров отправляет своих людей убивать украинский народ. А лучше бы он приезжал со своими людьми сюда, на нашу землю – мы с ним разберемся.

Россияне гниют тысячами на украинской земле, а воевать способны только с мирным населением, и твои кадыровцы – не лучше.

Мы с нетерпением будем ждать каждого оккупанта, из РФ, Чечни и Белоруссии. Украинской земли хватит, чтобы здесь вас всех похоронить, украинских парикмахерских хватит, чтобы вас всех побрить. Слава Украине!