Возможна провокация: РФ развернула технику в сторону собственных населенных пунктов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что россияне могли направить системы залпового огня в приграничной российской деревне Поповка в сторону своей территории, чтобы устроить провокацию.

– Зная варварский характер действий России, мы опасаемся, что может быть подготовлена операция под фальшивым флагом, чтобы обвинить Украину, – сообщил Кулеба у себя в Twitter.

Такую же информацию сообщают в СБУ.

– В российской деревне Поповка, граничащей с Краснопольским районом Сумской области, российские Грады развернули в сторону РФ в ходе движения ОТ украинской границы. В СБУ предполагают, что оккупанты готовятся устроить провокацию и обстрел своей территории с целью обвинения Украины в атаке гражданского населения РФ, – говорится в заявлении на странице ведомства в Facebook.

Уточняется, что СБУ просит максимально распространить это сообщение, чтобы обнародовать его и сорвать провокацию.