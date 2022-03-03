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Факты / Украина

Возможна провокация: РФ развернула технику в сторону собственных населенных пунктов

Анастасия Гевко редактор ленты
Дмитро Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что россияне могли направить системы залпового огня в приграничной российской деревне Поповка в сторону своей территории, чтобы устроить провокацию. 

– Зная варварский характер действий России, мы опасаемся, что может быть подготовлена операция под фальшивым флагом, чтобы обвинить Украину, – сообщил Кулеба у себя в Twitter.

Такую же информацию сообщают в СБУ. 

– В российской деревне Поповка, граничащей с Краснопольским районом Сумской области, российские Грады развернули в сторону РФ в ходе движения ОТ украинской границы. В СБУ предполагают, что оккупанты готовятся устроить провокацию и обстрел своей территории с целью обвинения Украины в атаке гражданского населения РФ, – говорится в заявлении на странице ведомства в Facebook.

Уточняется, что СБУ просит максимально распространить это сообщение, чтобы обнародовать его и сорвать провокацию.

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