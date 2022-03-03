Михаил Фридман выходит из Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр

1 марта Михаил Фридман подал заявление о выходе из Наблюдательного Совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр.

Михаил Фридман является одним из инициаторов и сооснователей Центра, которые 29 сентября 2016 года взяли на себя публичное обязательство построить Мемориал в Бабьем Яру. Этот проект стал для Михаила Фридмана очень важным, в частности, по личным причинам. Ведь он – еврей по происхождению, родился и вырос во Львове, а его родственники погибли во время Холокоста на территории Украины.

Михаил Фридман решил выйти из Наблюдательного совета Мемориала в связи с санкциями, под действие которых попал. Наблюдательный совет и команда Мемориального центра выражают искреннюю благодарность Михаилу Фридману за годы поддержки и сотрудничества.

— Михаил Маратович Фридман – выдающийся филантроп, который инициировал и финансировал многие проекты, которые повлияли на жизнь евреев​ во всем мире​. Это были очень разноплановые инициативы. ​Обеспечение безопасности жителей Израиля, как, например, строительство бомбоубежищ в Сдероте ​и в других городах на Юге Израиля​, обеспечение безопасности синагог и других еврейских учреждений в сотнях общин мира. Укрепление связей ​сотен тысяч ​евреев диаспоры с ​их ​историей​, общиной и с государством Израил​ь, – подчеркнул глава Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Натан Щаранский.

Михаил Фридман был постоянным активным участником работы Мемориала и внес большой вклад в положительные изменения на территории урочища и другие проекты. В частности, благодаря его активному участию в Бабьем Яру были возведены символическая синагога Место для размышлений, Кристальная стена плача художницы-концептуалистки Марины Абрамович, аудиовизуальная инсталляция Зеркальное поле, серия инсталляций Взгляд в прошлое, памятник Куреневской трагедии.