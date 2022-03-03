На судне Banglar Samriddhi, в который попал ракетный удар со стороны военных РФ, есть погибший член экипажа.

Как сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины, удар был нанесен возле порта Ольвия в Николаевской области.

— По уточненным данным, среди экипажа торгового судна есть погибший. На момент поражения он находился на мостике, пока его личность не идентифицирована. На место была вызвана скорая, проинформирована Служба безопасности Украины, — сообщили в министерстве.

Напомним, удар российской ракетой по судну Banglar Samriddhi, которое шло под флагом Бангладеша, был совершен 2 марта в 17.25.

Теплоход Banglar Samriddhi в момент удара находился в порту Ольвия. Корабль зашел туда 23 февраля и стоял в ожидании загрузки, однако не мог выйти из-за ограничений ВМС России.

Источник: Мининфраструктуры