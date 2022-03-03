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Факты / Украина

Нас не надо “освобождать”: в ОП поблагодарили бизнес и волонтеров за гумопомощь Украине

Наташа Тарчевська редактор ленты
Нас не надо “освобождать”: в ОП поблагодарили бизнес и волонтеров за гумопомощь Украине

Офис президента поблагодарил всех небезразличных украинцев и международных партнеров, которые занимаются поставками гуманитарных грузов по Украине.

Как заявил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, кроме реальной войны, Россия хочет создать в нашем государстве гуманитарный кризис.

— Благодарю бизнес, волонтеров, международных партнеров, которые собирают и доставляют гуманитарные грузы по Украине. Ваша помощь очень важна! – написал он.

Также Кирилл Тимошенко поблагодарил железнодорожников, которые, несмотря на то, что некоторые украинские города окружены путинскими войсками, продолжают доставлять гуманитарные грузы.

По состоянию на восьмой день войны по железной дороге было отправлено уже более 1 000 тонн такой помощи.

– Россия не просто ведет войну против нашего народа с нарушением всех правил и норм международного права, она хочет создать гуманитарный кризис. Это делается, чтобы потом посылать фальшивые гумконвои, как это было в 2014 году в Донецке и Луганске. Украинцы понимают, что нас не нужно “освобождать” и спасать, – подчеркнул Кирилл Тимошенко.

Источник: Кирилл Тимошенко

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