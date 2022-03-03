Настолько реальны, как воскресение Ленина: Лещенко о планах РФ по “захвату” Украины

В планах России – подорвать боевой дух и склонить Украину к желаемым ею компромиссам. Наше государство остается сплоченным, сильным и дает отпор: как на фронтах, так и на информационном поле.

С такой речью днем ​​3 марта на брифинге ОП выступил Сергей Лещенко.

Он отметил, что сейчас Кремль рассматривает сразу несколько вариантов, “что делать с Украиной после победы”, однако ни один из них не является и не будет реальным для воплощения в реалиях 2022 года.

– Враг называет это так называемыми рамками компромисса. Превратить Украину в несостоявшееся государство и принять ее под протекторат России с желаемым нейтралитетом. Или создать на нашей территории сразу несколько государств. Или вообще добиться исчезновения Украины, — заявил Сергей Лещенко.

Кроме этого, Лещенко подтвердил, что Кремль действительно рассматривал варианты установления “своей” власти в Украине, доверив ее либо предателю-беглецу Януковичу, либо премьер-министру времен его президентства Азарову.

Подобные больные иллюзии российских властей украинский журналист сравнил с “воскресением” Ленина, о котором, наверное, мечтают многие россияне, что также является больной иллюзией.

– Россия пытается применить устаревшие сценарии. Это так же, как сейчас достать из Мавзолея Ленина и поставить его управлять Россией.

Сергей Лещенко добавил, что неадекватное поведение России указывает на полное непонимание властями Кремля реалий, в которых живут украинцы в 2022 году.