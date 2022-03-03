Украина противостоит российскому нападению уже более 168 часов. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, две трети украинцев до 24 февраля были уверены, что в случае полномасштабного вторжения России мы устоим. Сегодня таких – почти 90%.

– Наши медики, спасатели, коммунальщики, железнодорожники, журналисты, финансисты держат свой фронт. Страна не остановилась и борется, – подчеркнул министр обороны.

По словам Резникова, форпостами Европы являются Чернигов, Сумы, Конотоп, Харьков, Мариуполь, Херсон, Николаев. Там главы военно-гражданских администраций и мэры отчаянно противостоят российскому врагу.

Вооруженные силы Украины уже уничтожили тысячи оккупантов, а вражеской техники столько, что можно было бы вооружить армии нескольких стран.

Украина продолжает получать международную помощь.

На защите нашего государства самоотверженно стоят терробороновцы, пилоты, десантники, пехота, артиллерия, отмечает Резников.

По его словам, российские оккупанты настолько испугались позорного поражения, что начали совершать преступления против человечности.

– Они обстреливают больницы, убивают женщин и детей. Это уже не армия – это обычные трусы и террористы, — сказал министр обороны и подчеркнул, что предстоит еще много испытаний.

Ранее министр обороны Алексей Резников призвал украинцев лишать российские войска тыловой поддержки. Он обратился к гражданам, находящимся на временно занятых врагом территориях – не стоит трогать танки, однако нужно уничтожать тыловые колонны, идущие за колоннами с бронетехникой.