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Факты / Мир

Переговоры Украины с Россией начались

Анастасия Гевко редактор ленты
Переговоры Украины с Россией начались

В четверг, 3 марта, стартовал второй раунд переговоров Украины с Россией.

Как сообщил антикризисный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, украинская делегация начала разговаривать с представителями Российской Федерации по ряду вопросов.

В ключевой начальной повестке, по его данным, немедленное прекращение огня, введение перемирия в военных действиях, а также возможность создания гуманитарных коридоров в кризисных районах для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов.

Напомним, первый раунд переговоров делегации Украины с Россией состоялся 28 февраля на украинско-белорусской границе. Тогда ключевым вопросом на переговорах было немедленное прекращение огня в Украине, а также отвод российских войск с нашей территории.

По итогам первых переговоров Михаил Подоляк заявил, что оценивает их как тяжелые. По его словам, стороны “определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения”.

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