В Донецкой области украинская противовоздушная оборона сбила российский самолет Су-34.

Об этом сообщило командование Объединенных сил.

Вражеский истребитель был сбит вблизи населенного пункта Волноваха.

— Только что подразделение противовоздушной обороны Объединенных сил в районе населенного пункта Волноваха сбило российский истребитель-бомбардировщик Су-34, — отмечают украинские военные.

По данным штаба ООС, пилоты российского самолета бомбили гражданское население и инфраструктуру города.

Ранее в РФ заявляли, что Су-34 – это лучший бомбардировщик российской армии.