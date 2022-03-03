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Факты / Украина

Под Волновахой украинская ПВО сбила вражеский бомбардировщик Су-34

Марта Бондаренко редактор ленты
Под Волновахой украинская ПВО сбила вражеский бомбардировщик Су-34

В Донецкой области украинская противовоздушная оборона сбила российский самолет Су-34.

Об этом сообщило командование Объединенных сил.

Вражеский истребитель был сбит вблизи населенного пункта Волноваха.

— Только что подразделение противовоздушной обороны Объединенных сил в районе населенного пункта Волноваха сбило российский истребитель-бомбардировщик Су-34, — отмечают украинские военные.

По данным штаба ООС, пилоты российского самолета бомбили гражданское население и инфраструктуру города.

Ранее в РФ заявляли, что Су-34 – это лучший бомбардировщик российской армии.

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Источник: Штаб ООС

Фото: Getty Images

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