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Факты / Украина

Подразделение ГУР Минобороны захватило российский модуль разведки

Марта Бондаренко редактор ленты
Подразделение ГУР Минобороны захватило российский модуль разведки

2 марта на северо-западном направлении Киева подразделение Главного управления разведки Минобороны захватило российский модуль разведки и управления 9С932-1 (Барнаул-Т).

Об этом сообщает пресс-служба разведки.

Эту машину враг использовал для разведки воздушных целей. Экипаж должен был противодействовать работе украинской авиации.

В разведке сообщили, что во время боя экипаж модуля был уничтожен.

– Вместе с машиной в руки украинских разведчиков попала документация соответствующего подразделения оккупантов, личные документы российских военных, карты и средства связи, – говорится в сообщении ГУР.

Сейчас машину отдали 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. Она уже находится на боевом дежурстве.

російські військові Фото: ГУР Міноборони

російські військові Фото: ГУР Міноборони російські військові Фото: ГУР Міноборони

Что касается документов, найденных в машине, то, по предварительным данным: у российской армии огромная проблема с хищением военного имущества. В ряде боевых машин подразделения отсутствуют стационарные средства связи и необходимое оборудование.

Участие российских военных в войне против Украины теперь официально задокументировано — личные документы россиян станут частью доказательной базы в международных судах.

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Фото: ГУР Минобороны

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