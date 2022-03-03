2 марта на северо-западном направлении Киева подразделение Главного управления разведки Минобороны захватило российский модуль разведки и управления 9С932-1 (Барнаул-Т).

Об этом сообщает пресс-служба разведки.

Эту машину враг использовал для разведки воздушных целей. Экипаж должен был противодействовать работе украинской авиации.

В разведке сообщили, что во время боя экипаж модуля был уничтожен.

– Вместе с машиной в руки украинских разведчиков попала документация соответствующего подразделения оккупантов, личные документы российских военных, карты и средства связи, – говорится в сообщении ГУР.

Сейчас машину отдали 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. Она уже находится на боевом дежурстве.

Что касается документов, найденных в машине, то, по предварительным данным: у российской армии огромная проблема с хищением военного имущества. В ряде боевых машин подразделения отсутствуют стационарные средства связи и необходимое оборудование.

Участие российских военных в войне против Украины теперь официально задокументировано — личные документы россиян станут частью доказательной базы в международных судах.

Фото: ГУР Минобороны