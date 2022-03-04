Верховная Рада Украины разрешила выдавать огнестрельное оружие гражданским лицам для отражения военной агрессии России.

Речь идет о законопроекте №7120 Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины. Его поддержали за основу и в целом 280 народных депутатов.

Законопроект разработан с учетом ст. 65 Конституции Украины, согласно которой защита независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью украинцев.

Согласно законопроекту, в период действия военного положения получить огнестрельное оружие и боеприпасы к нему смогут гражданские лица, изъявившие желание защищать наше государство против вооруженной агрессии РФ:

• граждане Украины;

• иностранцы и лица без гражданства, на законных основаниях находящиеся на территории Украины.

Порядок получения оружия будет установлен Министерством внутренних дел Украины.

Гражданские лица смогут применять огнестрельное оружие аналогично правилам применения оружия военнослужащими.

Граждане не будут нести ответственность за применение оружия против лиц, совершающих вооруженную агрессию против Украины.

Не позднее 10 дней после прекращения действия военного положения гражданские лица должны будут сдать полученное огнестрельное оружие и неиспользованные боеприпасы в органы Национальной полиции.

Как известно, в феврале Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №5708 О праве на гражданское огнестрельное оружие. Этот документ регулирует вопросы производства, приобретения, владения, отчуждения, ношения, транспортировки, ремонта, применения гражданского оружия.

Законопроект предусматривает, что физические лица не могут владеть гражданским огнестрельным оружием категории А, то есть автоматическим огнестрельным оружием.