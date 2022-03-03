РФ взломала сайты ОТО и разместила фейк о “капитуляции” Украины в войне

Служба безопасности Украины сообщила, что российские агрессоры взломали некоторые сайты региональных органов власти и местного самоуправления, а также разместили там ложь о якобы “капитуляции и подписании мирного договора с РФ”.

– Заявляем – это ФЕЙК! Оккупанты стремятся дезориентировать нас, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче. Руководство государства вместе с народом противодействует российским войскам и делает все возможное для освобождения украинских территорий от врага, – сказано в заявлении.

Уточняется, что все власти, войска, силовые и правоохранительные органы собираются стоять до победы.