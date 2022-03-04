Скоро день смерти Сталина: министр культуры Ткаченко призвал россиян выходить на улицы

К гражданам России официально обратился министр культуры Украины Александр Ткаченко. Он призвал думающих россиян выходить на улицы с протестами против войны, чтобы остановить действия диктатора Путина.

В качестве “вдохновенного примера” украинский министр привел дату 5 марта. Именно в этот день в 1953 году (69 лет назад) не стало еще одного диктатора – Иосифа Сталина.

В 74-летнем возрасте “вождь народов” Сталин скончался на своей даче от инсульта: его ближайшее окружение начало делить власть между собой еще до похорон.

– Выйдите на улицы с протестом, а не раскупайте остатки товаров, которые уже завтра вам будут недоступны. Уже скоро 5 марта, именно день смерти Сталина – чем вам не символическая дата начать жить в стране, — подытожил Ткаченко.

Министр Ткаченко также отметил, что в Украине свободна медиа и армия, уверенная в победе.

В то же время он отметил, что у россиян еще есть шанс что-то изменить в своей стране.