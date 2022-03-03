В Киеве в ночь на 3 марта раздалось несколько мощных взрывов посреди города.
Перед этим очевидцы сообщали, что взрывы слышны в районе станции метро Дружба и Голосеевская.
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что по Киеву враг избивает ракетами.
– Мразь бьет ракетами по Киеву. Уже четыре взрыва очень близко к центру города, – написал он.
Со временем появились первые видео взрывы в украинской столице.
Взрывы были слышны также в районе исторической местности Лысая гора вблизи станции метро Выдубичи. Рядом с станцией находится ТЭЦ-5.