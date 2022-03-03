В четверг, 3 марта, с утра по окончании комендантского часа Северный и Дарницкий мосты будут открыты для проезда частного и общественного транспорта. Комендантский час длится до 7 утра.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

– Завтра после окончания комендантского часа, с 7 утра, для сообщения между Левым и Правым берегами для частного и общественного транспорта будут открыты Северный и Дарницкий мосты, – сказал глава города.

Южный мост для проезда будет закрыт.

Виталий Кличко подчеркнул, что без необходимости в город частным транспортом выезжать не надо.

Напомним, что комендантский час в столице длится с 20.00 до 7.00. В настоящее время по городу может передвигаться только транспорт со спецпропусками военного коменданта Киева.

Кроме того, в Киеве с 1 марта запретили продажу всех алкогольных напитков.

Ранее мэр Кличко сообщил, что Киев отправил гуманитарную помощь в город Буча.

2 марта в некоторых районах Киева во дворы попали несколько снарядов. В результате загорелось несколько автомобилей, жертв и пострадавших нет.