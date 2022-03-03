В результате военных действий со стороны России повреждена первая нитка газопровода оператора ГТС Украины Луганск — Лисичанск — Рубежное в районе отвода на газораспределительной станции (ГРС) Лисичанск.

Диспетчеры компании зафиксировали снижение давления в системе и в 8.50 3 марта перекрыли подачу природного газа.

Жертв или пострадавших среди сотрудников оператора ГТС нет.

При первой возможности работа газопровода будет возобновлена, однако сейчас в районе места аварии идут активные боевые действия. Город Лисичанск получает газ через резервную систему газоснабжения ОГРМ.

Всего по состоянию на 11.00 3 марта из-за боевых действий остановлены 14 из 1 389 ГРС. Однако газотранспортная система Украины продолжает свою работу для газоснабжения украинцев и критической инфраструктуры. Все управления выполняют свои задачи. Сотрудники оператора ГТС работают в режиме усиленной безопасности.

Напомним, что вчера, 2 марта, авиационная атака повредила две нитки газопровода — отвода к газораспределительной станции Изюм Харьковской области. А также в результате артобстрела пострадали административные здания ЛВУ Николаева и Харькова.

Источник: ГТС Украины