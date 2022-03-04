Украинские беженцы будут иметь право жить в ЕС в течение 3-х лет

После того, как 24 февраля Россия начала жестокую атаку на Украину, почти 875 000 человек вынуждены были покинуть свои дома. Более половины (454 тыс.) выехали в Польшу, 116 000 – в Венгрию, 67 000 в Словакию, 45 000 в Румынию и 79 000 в Молдову.

ЕС гарантирует гражданам Украины и резидентам страны право жить, работать, получать медицинскую помощь, жилье и образование немедленно на срок до одного года, без необходимости проходить длительные процедуры предоставления убежища. Если конфликт будет длиться долго или беженцы не смогут безопасно вернуться, этот статус может быть продлен еще на два года.

Граждане Украины уже имеют 90-дневный безвизовый доступ к ЕС, но это беспрецедентное изменение в законодательстве ЕС гарантирует им статус по истечении этого срока.

— Позиция этой комиссии и позиция Европейского Союза очень, очень четкая… В Европейский Союз должны быть допущены абсолютно все, независимо от национальности, расы, религии. Они бегут от войны с Украиной. Мы будем надежным убежищем, — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Лица без гражданства Украины или права на постоянное проживание – то есть иностранцы, иностранные студенты – не получат права оставаться в ЕС, но им помогут вернуться в страну происхождения.