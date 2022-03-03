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Факты / Украина

В Украину вскоре прибудут около 16 тыс. добровольцев из разных стран

Анастасия Гевко редактор ленты
В Украину вскоре прибудут около 16 тыс. добровольцев из разных стран

В Украину движется интернациональное войско. Всего ВСУ ждет поддержку из около 16 тыс. военных добровольцев из разных стран.

– Около 16 000 военных добровольцев разных стран скоро прибудут в Украину, чтобы помочь нам бороться с российским нашествием, – сообщили в АрмияInform.

Кроме того Spiegel со ссылкой на немецкие власти пишет, что Германия не будет “принципиально препятствовать” своим гражданам, которые захотят отправиться в Украину, чтобы воевать за ее свободу.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщают, что враг вынужден привлекать резервы, чтобы продолжать войну против Украины. 

Для возобновления наступления в направлении Киева они ввели дополнительно еще одну БТГр. 

Агрессоры не оставляют попытки блокировать украинскую столицу с северного и северо-западного направлений.

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Враг вынужден привлекать резервы: Генштаб о ситуации вокруг российского вторжения

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