В Украину движется интернациональное войско. Всего ВСУ ждет поддержку из около 16 тыс. военных добровольцев из разных стран.

– Около 16 000 военных добровольцев разных стран скоро прибудут в Украину, чтобы помочь нам бороться с российским нашествием, – сообщили в АрмияInform.

Кроме того Spiegel со ссылкой на немецкие власти пишет, что Германия не будет “принципиально препятствовать” своим гражданам, которые захотят отправиться в Украину, чтобы воевать за ее свободу.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщают, что враг вынужден привлекать резервы, чтобы продолжать войну против Украины.

Для возобновления наступления в направлении Киева они ввели дополнительно еще одну БТГр.

Агрессоры не оставляют попытки блокировать украинскую столицу с северного и северо-западного направлений.