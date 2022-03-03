Я в Конотопе! Мэр опроверг сдачу города российским захватчикам

Мэр Конотопа Сумской области Артем Семенихин опроверг информацию, распространенную одним из украинских телеканалов о том, что он якобы сдал город российским захватчикам.

Он также посоветовал проверять информацию перед тем, как ее обнародовать.

– Я город не сдавал! Я в городе! Я с людьми! Украина победит! – подчеркнул Артем Семенихин.

По его словам, сейчас в некоторых районах нет света, ремонтники выясняют причину.

И скоре написал в соцсети, что пока неизвестно, что с электроэнергией, ее нет почти во всей Сумской области.

Накануне российские агрессоры приходили в горсовет Конотопа, чтобы договориться с мэром о сдаче города, угрожая массированным обстрелом.

В ответ жители города, собравшиеся под мэрией, устроили “коридор позора” российским захватчикам, фактически вытолкали их из Конотопа и послали “вслед за российским кораблем”.

Фото: Артем Семеніхін