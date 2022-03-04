Железнодорожные компании Евросоюза вводят бесплатный проезд для украинцев, вынужденных покидать свои дома в связи с агрессией РФ. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Теперь граждане с украинским паспортом или ID-картой освобождаются от платы за ж/д билеты до:

Польши;

Германии;

Австрии;

Чехии;

Словакии;

Венгрии;

Франции;

Бельгии;

Дании.

Решение предложить бесплатный проезд было высоко оценено руководителем транспортного директората ЕС Хенриком Хололеем, который назвал его “настоящей европейской солидарностью в действии”, – отмечают в ГНСУ.

В связи с началом русско-украинской войны, жители начали массово покидать большие города, восточные регионы и ехать на Запад. В то же время ряд европейских стран готов принимать беженцев из Украины.

ЕС подготовил план для приема украинцев, в частности, речь идет о восточноевропейских странах, отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время брифинга 24 февраля.