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Факты / Украина

ЕС ввел бесплатный железнодорожный проезд для беженцев из Украины

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ЕС ввел бесплатный железнодорожный проезд для беженцев из Украины

Железнодорожные компании Евросоюза вводят бесплатный проезд для украинцев, вынужденных покидать свои дома в связи с агрессией РФ. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Теперь граждане с украинским паспортом или ID-картой освобождаются от платы за ж/д билеты до:

  • Польши;
  • Германии;
  • Австрии;
  • Чехии;
  • Словакии;
  • Венгрии;
  • Франции;
  • Бельгии;
  • Дании.

Решение предложить бесплатный проезд было высоко оценено руководителем транспортного директората ЕС Хенриком Хололеем, который назвал его “настоящей европейской солидарностью в действии”, – отмечают в ГНСУ.

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В связи с началом русско-украинской войны, жители начали массово покидать большие города, восточные регионы и ехать на Запад. В то же время ряд европейских стран готов принимать беженцев из Украины.

ЕС подготовил план для приема украинцев, в частности, речь идет о восточноевропейских странах, отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время брифинга 24 февраля.

Фото: Unsplash

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