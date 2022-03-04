Железнодорожные компании Евросоюза вводят бесплатный проезд для украинцев, вынужденных покидать свои дома в связи с агрессией РФ. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Теперь граждане с украинским паспортом или ID-картой освобождаются от платы за ж/д билеты до:
- Польши;
- Германии;
- Австрии;
- Чехии;
- Словакии;
- Венгрии;
- Франции;
- Бельгии;
- Дании.
Решение предложить бесплатный проезд было высоко оценено руководителем транспортного директората ЕС Хенриком Хололеем, который назвал его “настоящей европейской солидарностью в действии”, – отмечают в ГНСУ.
В связи с началом русско-украинской войны, жители начали массово покидать большие города, восточные регионы и ехать на Запад. В то же время ряд европейских стран готов принимать беженцев из Украины.
ЕС подготовил план для приема украинцев, в частности, речь идет о восточноевропейских странах, отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время брифинга 24 февраля.