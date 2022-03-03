За 2 марта границу Украины пересекло более 93 тыс. человек и 15 тыс. транспортных средств — показатели остались на уровне прошлых суток. Больше всего беженцев направилось в Польшу и Молдову.

Государственная пограничная служба Украины сообщила об обстановке на западе страны.

— На выезд из Украины в ЕС и Молдову проследовали почти 79 тыс. человек. Границу с Польшей пересекли около 50 тыс. человек, остальные 29 тыс. выбыли в Венгрию, Словакию, Румынию и Молдову, — сообщили в ГПСУ.

В Украину активно возвращаются наши граждане — почти 14 тыс. за сутки, и большинство из них мужчины. Это на 2 тыс. больше, чем днем ранее.

В пограничной службе напомнили, что КПП на границах работают круглосуточно, и рекомендуют выбирать менее загруженные пункты. Чтобы оценить ситуацию на точках пропуска, рекомендуется мониторить информацию на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины — Западная граница. Служба предоставляет подробную информацию каждые три часа.

По данным ГПСУ, сейчас первостепенная задача пограничников — оформить гуманитарную помощь для нашего населения и армии.

Напомним, что ряд европейских стран готовы принимать беженцев из Украины. ЕС подготовил план для приема украинцев. В частности речь идет о восточноевропейских странах — об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга 24 февраля. Так, наши граждане могут поехать в Польшу, Словакию, Венгрию, Молдову, Чехию, Эстонию, Ирландию, США, Румынию, Исландию и Великобританию.