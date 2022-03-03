Зацепят Роснефть и Газпром: Канада введет новые санкции против РФ

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила, что ее страна вводит новые санкции против Российской Федерации, которые коснутся Газпрома и Роснефти.

– Канада введет санкции против десяти ключевых лиц из двух важных компаний российской энергетической отрасли – Роснефти и Газпрома, – написала Мелани Жоли на своей странице в Twitter.

Она подчеркнула, что Канада планирует продолжать усиливать давление на режим Владимира Путина, до тех пор, пока Кремль не изменит курс.

Напомним, Украина начала переговоры с российской делегацией по поводу войны, которую начала Российская Федерация на украинской земле.